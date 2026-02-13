Verso il tabù Napoli. Leggo in apertura: "La Roma si prepara alla sfida del Maradona"
"La Roma verso il Napoli contro il tabù Maradona". Titola così in prima pagina il quotidiano Leggo, che si concentra sul big match tra i giallorossi e gli azzurri in programma domenica sera. Una gara che potrà contare molto nella corsa alla prossima Champions League e che i capitolini proveranno a portare a casa, anche per scacciare un tabù che dura da ben otto anni. La Roma, infatti, non passa in casa del Napoli dal marzo 2018.
La formazione giallorossa in quel caso si impose per 2-4 contro gli azzurri, sconfitti in rimonta. Quel successo fu davvero importante per gli uomini di Eusebio Di Francesco, che riuscirono a qualificarsi alla fase a gironi della Champions proprio insieme al Napoli oltre che con Juventus e Inter. La gara del Maradona quindi arriva come uno stimolo ulteriore per i giallorossi, reduci dal convincente 2-0 rifilato al Cagliari all'Olimpico.
Una vittoria, inoltre, consentirebbe alla formazione di Gasperini di arrivare a quota 49 e agganciare proprio i partenopei riscattando pure lo 0-1 subito nella sfida d'andata, decisa da un gol di Neres. Il Napoli però è reduce da tre risultati utili consecutivi, considerando le due vittorie ottenute in campionato contro Genoa e Fiorentina ma anche il pareggio conquistato nei novanta minuti del quarto di finale di Coppa Italia giocato al Maradona contro il Como, poi qualificato dopo i tiri di rigore.
