Il Toro scalpita. Il Corriere dello Sport su Lautaro Martinez: "Solo quattro gol alla Juve"
Il Corriere dello Sport nella propria sezione calcistica dedica ampio spazio anche al derby d'Italia, con un focus particolare su Lautaro Martinez. Il capitano interista infatti scalpita per la sfida contro la Juventus, che arriva in un momento favorevole per i nerazzurri, al comando della classifica e reduci da cinque vittorie di fila. All'argentino però, che con 14 reti è capocannoniere della Serie A, ancora manca un gol contro una big in questa stagione.
L'occasione giusta potrebbe essere domani sera proprio a San Siro contro la Juventus, a cui Lautaro nell'arco di otto stagioni da interista ha segnato soltanto quattro reti in 21 match totali. L'ultima rete, inoltre, risale al 2023 quando il derby d'Italia giocato a Torino finì sul punteggio di 1-1. Uno score certamente da migliorare per un calciatore del suo spessore, che quest'anno si è adatto alle richieste del nuovo tecnico Cristian Chivu continuando a trascinare l'Inter a suon di gol e prestazioni.
Lautaro domani potrebbe scrivere un'altra pagina di storia, visto che con una rete scavalcherebbe definitivamente Roberto Boninsegna nella classifica dei marcatori all-time nerazzurri. L'argentino in questo senso arriverebbe a quota 172, trovandosi davanti soltanto Alessandro Altobelli (209) e Giuseppe Meazza, miglior marcatore nella storia del club con 284 reti all'attivo.
