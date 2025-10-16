Le aperture dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, giovedì 16 ottobre 2025

Sulle prime pagine dei quotidiani sportivi nazionali non marcano i temi legati al mondo Milan. Il Diavolo è in apprensione per l'infortunio di Pulisic e il fastidio di Rabiot, per una sosta Nazionali che ha dato parecchio fastidio ai rossoneri. Sulle prime pagine però si legge anche un'intervista di Gigio Donnarumma, portiere della City e della Nazionale che vede favoriti i rossoneri in chiave Scudetto. In prima pagina, tuttavia, spicca anche il big match tra Roma e Inter.

I giallorossi infatti sabato sera se la vedranno contro i nerazzurri all'Olimpico, cercando l'ennesima vittoria in campionato. In vetrina anche il prossimo match della Juventus, che domenica alle 12:30 se la vedrà contro il Como. Una sfida nella sfida quella che andrà in scena tra lariani e bianconeri visto che vedrà anche il confronto tra due gioielli della Serie A come Nico Paz e Yildiz.

Sulle prime pagine dei quotidiani spicca anche l'intervista a Nicolò Zaniolo, che ha chiesto scusa alla Roma e ora cerca il riscatto all'Udinese. L'esperienza con i bianconeri è una sorta di riscatto per il fantasista, che proverà anche a convincere il CT Gennaro Gattuso e a riprendersi la Nazionale. Un obiettivo che ovviamente passa dal rendimento in campo e non solo.