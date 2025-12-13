Le aperture dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, sabato 13 dicembre
Il tema principale ch figura nelle prime pagine dei quotidiani sportivi nazionali e locali di oggi, sabato 13 dicembre, riguarda la quindicesima giornata di Serie A, che si è aperta ieri sera con l'1-0 inflitto dal Lecce al Pisa.
Ad aprire il sabato sarà il delicato match salvezza tra il Torino, fresco di cambio di ds, e Cremonese. Si prosegue alle 18:00 con Parma-Lazio e si conclude questa sera alle 20:45 con la sfida tra Atalanta e Cagliari.
Domani, invece, prima gara diurna dell’anno per il Milan, che alle 12:30 ospiterà a San Siro il Sassuolo. Match da cardiopalma, quello delle 15:00, al Franchi tra Fiorentina ed Hellas Verona, mentre alla stessa ora l’Udinese se la vedrà contro il Napoli. Alle 18:00 sfida a Marassi tra il Genoa e l’Inter. Il posticipo vedrà impegnate Bologna e Juventus. A chiudere la giornata, lunedì sera, il big match tra la Roma ed il Como.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.