Stulic si sblocca e regala 3 punti d'oro al Lecce. Il Nuovo Quotidiano di Puglia: "Colpo in serbo"

La quindicesima giornata di campionato si è aperta ieri sera con la vittoria importantissima ai fini della lotta salvezza del Lecce contro il Pisa.

Al Via Del Mare dominare sono stati per lunghissimi tratti di gara i padroni di casa, i quali hanno concluso la partita con la bellezza di 21 tiri totali. Tuttavia, quando la partita sembrava avviarsi ad uno scialbo 0-0, l’attaccante serbo Nikola Stulic ha trovato il suo primo goal con la maglia giallorossa chi ha permesso ai suoi di vincere la quarta gara in stagione e portarsi al 13º posto in classifica a +6 sulla zona retrocessione.

Gioisce Di Francesco ne post match: “Oggi chi è subentrato ha fatto bene, sto cercando di far capire quanto sia importante entrare a gara in corso. E' stata la partita nella quale abbiamo avuto maggiore continuità nelle due fasi. Partita vera, partita giusta, contro una squadra da non sottovalutare, che sta facendo molto bene. Stulic? Quando è entrato qualche fischio c'era ma si è tappato le orecchie, come consiglio sempre ai miei ragazzi. Lui ha cominciato a capire i movimenti da fare, oggi ne ha fatto uno su cui ci stiamo lavorando tanto e ha fatto gol".