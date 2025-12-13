La Roma punta tutto sui gol di Ferguson, Il Romanista in apertura: "Evanti tutta"
TUTTO mercato WEB
"Evanti tutta" scrive Il Romanista in apertura. A Glasgow non solo due reti, ma una prestazione che fa ben sperare la Roma tutta: Ferguson ha meno di un mese per blindare il suo futuro a Roma. Intanto Gasperini attende rinforzi dal mercato, Massara si è spostato a Londra per trattare Zirkzee. Il domani di Evan si chiama Como.
Dal campo - Intanto Gasp non sa ancora se potrà schierare Ndicka dal 1' minuto nella gara contro il Como. La Roma è ancora in attesa di una risposta ufficiale dalle federazioni di Costa d’Avorio e Marocco sul rilascio di Evan Ndicka e Neil El Aynaoui in vista della Coppa d’Africa.
Articoli correlati
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Niccolò Ceccarini Roma, pronto l’assalto per Zirkzee. Tel è la prima alternativa. Loftus-Cheek-Lucca ipotesi di scambio tra Milan e Napoli. Per la difesa rossonera spunta l’ipotesi Disasi. Inter, si insiste per Ordóñez
Le più lette
2 Roma, pronto l’assalto per Zirkzee. Tel è la prima alternativa. Loftus-Cheek-Lucca ipotesi di scambio tra Milan e Napoli. Per la difesa rossonera spunta l’ipotesi Disasi. Inter, si insiste per Ordóñez
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Il CEO di Tether: "Inviata offerta a Exor per comprare la Juve. Pronti a investire 1 miliardo nel club"
Serie A
Serie B
Serie B, Reggiana-Padova: granata per avvicinare i play-off, ospiti per la seconda gioia consecutiva in trasferta
Serie C
Pronostici
Calcio femminile