"A Bergamo la carica del Cagliari". Si apre con la sfida all'Atalanta l'Unione Sarda
Reduce dall’entusiasmante vittoria ottenuta contro la Roma, il Cagliari arriva alla sfida di questa sera con rinnovata fiducia e la volontà di dare finalmente continuità ai propri risultati. L’appuntamento è fissato per le 20.45 sul difficile campo dell’Atalanta, avversaria sempre ostica soprattutto tra le mura amiche.
Pisacane, nonostante il morale alto del gruppo, deve fare i conti ancora una volta con l’assenza di Mina, fermo ai box e non ancora pronto per il rientro. Il tecnico rossoblù dovrà quindi riorganizzare la linea difensiva, mentre in attacco arriverà la conferma di Borrelli, chiamato a guidare il reparto offensivo e a sfruttare il buon momento personale per trascinare la squadra verso un altro risultato positivo.
