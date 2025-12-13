Lazio, oggi l'anticipo: a Parma per la svolta. Il Tempo: "Sarri e la voglia di risalire"
"Lazio, oggi l'anticipo: a Parma per la svolta. Sarri e la voglia di risalire" scrive Il Tempo in prima pagina quest'oggi in vista della sfida delle 18 al Tardini tra i ducali e i biancocelesti valida per la 15esima giornata di Serie A.
Dopo il pareggio interno contro il Bologna, la Lazio cerca nuove risposte e una vittoria contro un'altra emiliana, giocando in casa del Parma. I biancocelesti, fermi a quota 19 punti in classifica, vogliono una vittoria per risalire la china.
Senza l’infortunato Isaksen e lo squalificato Gila, Sarri è pronto a due importanti novità di formazione: in difesa ci sarà il debutto stagionale di Patric, mentre in attacco tornerà dopo due mesi dall’infortunio Cancellieri. A centrocampo confermato l’insostituibile Basic.
