Milan, domani il lunch match col Sassuolo. Il QS titola: "Pulisic jolly di Allegri senza punte"
L’edizione odierna del QS mette in prima pagina la quindicesima giornata, che si è aperta ieri sera con la sfida del Via del Mare tra Lecce e Pisa terminata 1-0.
In particolare il quotidiano pone il focus sulle gare di domani. Il Milan aprirà la domenica di Serie A nel lunch match delle 12:30 a San Siro contro il Sassuolo. L’ultima volta che rossoneri ed emiliani si affrontarono con Allegri in panchina, il poker di Berardi costò al tecnico livornese panchina. Domani però il numero 10 neroverde non ci sarà, mentre i rossoneri cercheranno di difendere il primato dalle inseguitrici. A guidare l'attacco spuntato ci penserà il solito jolly Christian Pulisic.
Il Napoli in campo alle 15:00 per affrontare a domicilio l’Udinese. Alle 18:00 sfida a Marassi tra il Genoa di De Rossi, reduce da cinque risultati utili consecutivi da quando Vieira se n’è andato, e l’Inter di Chivu. A chiudere la serata il big match vista Champions al Dall’Ara tra il Bologna e la Juventus.
