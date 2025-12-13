Fiorentina, a volte ritornano. Il Corriere Fiorentino: "Richardson-Kouamé ora nuove risorse"

È il giorno di vigilia di una sfida delicatissima, quella che mette di fronte la Fiorentina, ultima e ancora a secco di vittorie in Serie A, e l’Hellas Verona, che precedono a ruota i viola con appena tre punti in più.

Al Franchi, alle ore 15:00, i viola proveranno a invertire il trend e a dare continuità al ritorno alla vittoria arrivato pochi giorni fa in Conference League. Anche perché la vittoria del Lecce sul Pisa ha portato la quota salvezza ad otto punti e un altro passo falso, contro una diretta concorrente, inguaierebbe terribilmente la situazione (già terribile) dei toscani.

Vanoli dovrebbe ripartire dalla difesa a tre, ma restano in dubbio le condizioni di Fagioli. In attacco pronti Kean e Gudmundsson, sbloccati entrambi giovedì sera. Occhio anche a qualche sorpresa, perché tra le note positive della gara contro la Dinamo Kiev c'è stata la gara di Amir Richardson e l'ingresso incoraggiante di Christian Kouamé, due che erano finiti ai margini della rosa e che adesso possono essere delle nuove risorse.