Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, giovedì 23 ottobre

Le coppe europee sono l'argomento principale trattato oggi, giovedì 23 ottobre, sulle prime pagine dei più importanti quotidiani sportivi italiani. Si parte della Champions League che nella serata di ieri ha visto Juventus e Atalanta rispettivamente perdere con il Real Madrid e pareggiare con lo Slavia Praga nella terza giornata della League Phase, ma anche di Europa e Conference League: le tre squadre italiane impegnate nella competizione sono la Roma, attesa dal match dell'Olimpico contro il Viktoria Plzen, il Bologna che fa visita alla Steaua Bucarest e infine la Fiorentina, in campo alle 18.45 sul campo del Rapid Vienna.

I giornali sportivi si proiettano poi anche verso l'ottava giornata di Serie A, in cui a spiccare sarà il big match del Maradona tra il Napoli e l'Inter: in casa azzurra l'obiettivo è dimenticare lo storico 6-2 incassato in Champions nella tana del PSV Eindhoven mentre i nerazzurri, reduci dal poker di Bruxelles contro l'Union SG, puntano a vincere la terza trasferta consecutiva nel giro di una settimana per allungare sui campioni d'Italia.