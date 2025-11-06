Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, giovedì 6 novembre

Sono le due vittorie delle italiane di ieri a finire sulle prime pagine dei principali quotidiani sportivi e non di oggi, giovedì 6 novembre. In primis l'Inter di Cristian Chivu, che trova la quarta meraviglia di fila nonostante una prestazione non troppo convincente con il Kairat Almaty (2-1) e scala al terzo posto della classifica unica di Champions League. L'Atalanta invece genera un maremoto di applausi a Bergamo dopo la performance sfoggiata al Velodrome, in casa dell'Olympique Marsiglia, strappando dalle mani di Roberto De Zerbi il successo per 1-0 al 90' con l'arcobaleno disegnato da Samardzic.

Oggi si procede lungo gli altri campi europei, tra Roma e Bologna ma anche Fiorentina: i giallorossi sono attesi a Glasgow dai Rangers, i rossoblù ospitano i norvegesi del Brann, infine la Viola (reduce dall'esonero di Pioli) è attesa alla trasferta impegnativa di Magonza.

Intanto in casa Juventus si riapre il dossier Dusan Vlahovic e le quotazioni di una permanenza dell'attaccante serbo riprendono quota, così come le possibilità di raggiungere un accordo a sorpresa per il rinnovo di contratto.