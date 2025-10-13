Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, lunedì 13 ottobre

Sono diversi e consistenti i temi affrontati nelle prime pagine dei principali quotidiani italiani di oggi, lunedì 13 ottobre. In primis l'attenzione posta sul nuovo talento dell'Inter e della Nazionale italiana a 20 anni, Pio Esposito, che dopo aver trovato il primo gol (di controbalzo e chirurgico) contro l'Estonia ha fatto scattare sulle sedie la dirigenza nerazzurra. La volontà è quello di tenerselo stretto e lontano dal mercato, con un rinnovo oltre il 2030 e un ingaggio raddoppiato. Oltre al classe 2005, gli Azzurri potrebbero godersi presto anche un altro bomber là davanti, Francesco Camarda al Lecce - ma il cartellino è del Milan - e ora nell'Under 21 perché classe 2008 ancora. Un patrimonio da preservare con cura.

Intanto il CT Gattuso prepara l'ultima sfida di ottobre contro Israele, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026, ma non avrà Moise Kean a disposizione: salgono le quotazioni di Pio Esposito titolare al fianco di Retegui. E la ripresa del campionato si avvicina e la Juventus di Comolli sta prendendo vita, con una nuova dirigenza dove lui sarà amministratore delegato, mentre come direttore sportivo dovrebbe arrivare Ottolini dal Genoa. Tra le priorità da mettere a segno ovviamente il rinnovo di Yildiz, non ancora raggiunto.

Marco Baroni non si tocca al Torino, nonostante l'inizio stagione un po' traballante e il club gli fa una promessa: a gennaio arriverà un difensore. La retroguardia che ha fatto troppi buchi finora, subendo più gol tra le 20 forze della Serie A. Tredici per la precisione, in 6 giornate.