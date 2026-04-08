Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, mercoledì 8 aprile
In bella mostra sicuramente i risultati dei quarti di finale di Champions League di ieri sera sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali di oggi, mercoledì 8 aprile. A sorpresa il Bayern Monaco sbanca il Bernabeu e batte il Real Madrid 2-1, avvantaggiando i discorsi per il ritorno all'Allianz Arena la prossima settimana; l'Arsenal vince di misura nel finale contro lo Sporting con lo zampino di Havertz.
Quanto all'Italia, ancora a raccogliere i cocci del fallimento post-mancato Mondiale (il terzo di fila), si cerca disperatamente una soluzione in panchina mentre si fanno i calcoli per risistemare anche i ruoli nel "palazzo" della FIGC. Con l'addio di Gattuso, ogni opzione virerebbe con forza verso Antonio Conte: l'attuale allenatore del Napoli infatti avrebbe ricevuto semaforo verde per levare le tende al termine della stagione e dare il via alla ricostruzione del movimento calcio italiano.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.