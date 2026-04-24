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Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, venerdì 24 aprile

Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, venerdì 24 aprileTUTTO mercato WEB
Oggi alle 07:01Rassegna stampa
Laerte Salvini

Ampio spazio alla clamorosa indiscrezione sulla panchina azzurra nei quotidiani oggi in edicola. Il mondo del calcio è scosso dalla suggestione Pep Guardiola: in Spagna danno per scontato l'addio al Manchester City e l'allenatore sarebbe attratto dalla sfida della Nazionale. Una notizia che si intreccia con il caso diplomatico sollevato da Paolo Zampolli, che starebbe spingendo per il ripescaggio dell'Italia ai Mondiali, nonostante il netto no preventivo della Fifa.

Sul fronte dei club, è ufficiale il divorzio alla Roma: il rapporto tra i Friedkin e il senior advisor Claudio Ranieri si è interrotto bruscamente. La decisione è arrivata dopo le recenti tensioni nate dalle critiche rivolte a Gasperini, e ora per la società giallorossa potrebbe aprirsi la strada per un ritorno di Francesco Totti. Intanto, il mercato dei portieri si infiamma con la Juventus che punta David De Gea, attualmente alla Fiorentina, indicato da Spalletti come alternativa d'esperienza internazionale qualora non si arrivasse ad Alisson.

Per quanto riguarda il calcio giocato, cresce l'attesa per il big match Milan-Juve di domenica sera, una sfida totale presentata come il duello tra Luciano Spalletti e Massimiliano Allegri. In Serie A fari puntati anche sull'anticipo tra il Napoli di Antonio Conte e la Cremonese, mentre l'Inter blinda i suoi pilastri: Hakan Calhanoglu e Marcus Thuram restano punti fermi per il futuro, con l'innesto già bloccato del giovane Tarik Muharemovic per la difesa.

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