Napoli, presente e futuro passano da Hojlund. Il Mattino: "Voglia di vero Napoli"

Il titolo de Il Mattino accompagna l’analisi su un momento chiave della stagione azzurra, sospeso tra obiettivi immediati e progettualità futura, con Rasmus Hojlund al centro del progetto tecnico ed economico del club.Il quotidiano sottolinea come il danese rappresenti molto più di una semplice scommessa: con 14 gol stagionali, a tre dal proprio record personale, è già oggi una risorsa fondamentale, ma soprattutto l’investimento su cui Aurelio De Laurentiis intende costruire il Napoli del futuro, con un riscatto fissato attorno ai 44 milioni. Prima ancora, però, viene il presente: servono i suoi gol per blindare la Champions e consolidare il secondo posto.

Non tutto, però, ha funzionato finora. Nel sistema di Antonio Conte, Hojlund ha dovuto adattarsi, trasformandosi in un centravanti più di manovra, quasi un alter ego di Lukaku, sacrificando parte del proprio istinto realizzativo. L’impegno non è mai mancato, ma i numeri recenti raccontano una flessione: l’ultimo gol risale a quaranta giorni fa contro il Lecce e nel 2026 le reti sono appena cinque.Il Mattino evidenzia anche le difficoltà di inserimento nel contesto offensivo, con una convivenza non sempre fluida con De Bruyne e una scarsa sincronia nei movimenti e negli assist ricevuti. Non a caso, contro la Lazio, pur in una gara dominata, non è arrivato neppure un tiro in porta.

Per questo, contro la Cremonese, si torna a soluzioni già sperimentate, con interpreti come Alisson ed Elmas a supporto, nel tentativo di rimettere il danese nelle condizioni ideali per colpire.Il bilancio resta comunque positivo: titolare quasi inamovibile, protagonista fin dall’esordio, Hojlund è chiamato ora a ritrovare continuità sotto porta e a cancellare anche la delusione per la mancata qualificazione al Mondiale con la Danimarca. Il futuro è già scritto, con un contratto fino al 2029 e un investimento vicino ai 50 milioni: il prossimo Napoli ripartirà da lui, ma per confermarlo serve che il presente torni a parlare il linguaggio dei gol.