Bologna-Roma è la partita dei rigori. Senza penalty la classifica di A sarebbe…

Dagli ultimi 10 Bologna-Roma di campionato sono arrivati ben 6 calci di rigore, 3 per ciascun club e tutti trasformati in gol. Dando uno sguardo al differenziale fra penalty favore/contro in questo torneo i giallorossi svettano su tutti con un +4 (5/1), mentre i rossoblù sono terzi a +2 (6/4). Fra l’altro, se le massime punizione non fossero mai state inventate nel gioco del calcio, entrambi i club avrebbero meno punti nella graduatoria 2025-2026, 3 per i felsinei (a 45) e 1 per i capitolini (a 57).

Scritto ciò…

Quello di sabato sarà il 78esimo incrocio in Emilia Romagna e in Serie A. La bilancia dei precedenti racconta di 33 vittorie rossoblù, 23 segni X, 21 successi giallorossi, 106 gol marcati dai locali contro gli 87 fatti dagli ospiti.

Dallo scorso agosto Bologna e Roma sono state avversarie già in 3 differenti occasioni. Fra Serie A e Europa League rintracciamo 1 vittoria della Maggica, 1 segno X, 1 successo (ai supplementari) dei Petroniani. Lo scorso 12 marzo Bologna-Roma terminò col punteggio di 1-1 e i centri di Bernardeschi al 50’ e Pellegrini al 71’.

Situazione in classifica.

La squadra di Italiano conta 48 punti (14V – 6X – 13P con 42GF e 39GS), 20 dei quali al Dall’Ara (6V – 2X – 8P con 16GF e 18GS). Quella di Gasperini si trova a 58 (18V – 4X – 11P con 46GF e 29GS), di cui 22 lontano dall’Olimpico (7V – 1X – 8P con 19GF e 19GS).

Solo la capolista Inter ha collezionato meno pari di rossoblù e giallorossi.

Non solo.

Il Bologna è la squadra col minor numero di X in casa e la Roma col minor numero di X in trasferta.

PS: nel match di ritorno d’Euroa League all’Olimpico di Roma furono fischiati 2 penalty, uno per parte…

TUTTI I PRECEDENTI A BOLOGNA (SERIE A)

77 incontri disputati

33 vittorie Bologna

23 pareggi

21 vittorie Roma

106 gol fatti Bologna

87 gol fatti Roma

LA PRIMA SFIDA A BOLOGNA IN CAMPIONATO

Bologna-Roma 5-2, 33° giornata 1929/1930

L’ULTIMA SFIDA A BOLOGNA IN CAMPIONATO

Bologna-Roma 2-2, 20° giornata 2024/2025