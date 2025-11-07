Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, venerdì 7 novembre

Ampio spazio al campo, alle coppe europee e alla lotta scudetto nelle prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, venerdì 7 novembre 2025. I titoli di apertura si concentrano sulle big del nostro campionato, pronte a scendere in campo nel weekend che anticipa la terza sosta per le Nazionali: nella zona d'alta classifica aprono le danze Milan e Juventus, attese domani rispettivamente dalla trasferta di Parma e dal derby contro il Torino. Il Napoli capolista farà invece visita al Bologna domenica pomeriggio, mentre la Roma alle 18 ospiterà l'Udinese. Chiude il turno il big match di San Siro tra Inter e Lazio.

Spazio anche alle coppe europee che hanno visto ieri mettere in archivio la quarta giornata di Europa e Conference League. La Fiorentina non esce dalla crisi e cade all'ultimo nella tana del Mainz, mentre il Bologna (in 10 per gran parte della gara) non va oltre lo 0-0 nella sfida del Dall'Ara con il Brann. Sorride la Roma che passa 2-0 a Glasgow contro i Rangers.