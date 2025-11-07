Retroscena Inter: Chivu molto arrabbiato per l'atteggiamento avuto dai suoi con il Kairat

Dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport emerge un Cristian Chivu intransigente, deciso a cancellare la parola “alibi” dal vocabolario della sua Inter. Dopo la vittoria sofferta in Champions League contro il Kairat Almaty, il tecnico rumeno ha voluto scuotere la squadra, infastidito dall’atteggiamento presuntuoso e dalla mancanza di concentrazione mostrata in campo.

Come sottolinea la rosea all'interno delle proprie pagine, l’Inter ha sì vinto due partite consecutive - contro Verona in campionato e contro i kazaki in Europa - ma Chivu non si è lasciato ingannare dai risultati. Per lui, i successi ottenuti senza convinzione non sono motivo di soddisfazione, in quanto ciò che conta di più per lui è la crescita, prima che il punteggio. Il tecnico si è assunto pubblicamente ogni responsabilità, riconoscendo di non aver motivato a sufficienza la squadra, ma in privato si è mostrato severo come non mai.

Infatti, si legge sul quotidiano, nello spogliatoio Chivu si è arrabbiato come poche al tre volte da quando siede sulla panchina nerazzurra. Per il tecnico rumeno servirà un cambio di atteggiamento se i suoi vorranno lottare fino alla fine per ogni obiettivo. Vedremo se la ramanzina avrà attecchito, perché domenica per i nerazzurri è già tempo di tornare in campo nel posticipo di giornata a San Siro contro la Lazio.