Suzuki si opera. La Gazzetta di Parma in apertura: "Ducali a caccia di un sostituto"

La Gazzetta di Parma oggi in edicola in primo piano si concentra sui ducali, alle prese con l'infortunio di Zion Suzuki. Il portiere ha rimediato un infortunio molto serio alla mano sinistra, che lo terrà fermo ai box per parecchio tempo. Il giapponese infatti ha riportato una frattura scomposta del terzo dito della mano sinistra e per questo motivo oggi si sottoporrà a un intervento chirurgico.

Una mossa necessaria per accelerare i tempi di recupero e tornare a disposizione il prima possibile, dato che Suzuki subito dopo l'intervento inizierà il percorso di riabilitazione anche se per il rientro potrebbero servire pure tre mesi. Il tecnico Carlos Cuesta quindi al momento potrà contare soltanto su Edoardo Corvi e Filippo Rinaldi, portieri in forza ai crociati pronti a giocarsi una maglia da titolare. Un passaggio per capire le possibili scelte dell'allenatore crociato sarà il test di domani contro il Mantova, che fornirà indicazioni chiave sul portiere chiamato a sostituire Suzuki per i prossimi impegni.

Non è escluso che il club però possa pescare anche dal mercato, puntando su un portiere svincolato in modo da poter sopperire l'assenza di Suzuki. Molto quindi dipenderà dai segnali lanciati da Corvi e Rinaldi che, qualora convincessero, potrebbero tenere al sicuro il Parma fino al ritorno del giapponese senza passare dal mercato.