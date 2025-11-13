Partenopei ieri privi del loro mister, Il Mattino titola: "Il Napoli aspetta Conte"

Nella prima pagina di oggi de Il Mattino, non può mancare il consueto spazio dedicato alle vicende calcistiche e in particolare alla situazione del Napoli. L'argomento più caldo del momento non può che essere legato alla sua guida tecnica che, oltre ai recenti risultati non all'altezza e alle ultime dichiarazioni esplosive, ha aggiunto ulteriore carne al fuoco.

Il titolo è il seguente: "Il Napoli aspetta Conte". Il tecnico assente agli allenamenti: ha un permesso fino a lunedì. Naturalmente, sul momento la notizia della sua assenza (unita alla voce di inizio settimana di sue possibili dimissioni) ha scosso l'ambiente partenopeo. Non c'è però nessun caso: era tutto concordato con la società, per recuperare energie.