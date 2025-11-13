Partenopei ieri privi del loro mister, Il Mattino titola: "Il Napoli aspetta Conte"
TUTTO mercato WEB
Nella prima pagina di oggi de Il Mattino, non può mancare il consueto spazio dedicato alle vicende calcistiche e in particolare alla situazione del Napoli. L'argomento più caldo del momento non può che essere legato alla sua guida tecnica che, oltre ai recenti risultati non all'altezza e alle ultime dichiarazioni esplosive, ha aggiunto ulteriore carne al fuoco.
Il titolo è il seguente: "Il Napoli aspetta Conte". Il tecnico assente agli allenamenti: ha un permesso fino a lunedì. Naturalmente, sul momento la notizia della sua assenza (unita alla voce di inizio settimana di sue possibili dimissioni) ha scosso l'ambiente partenopeo. Non c'è però nessun caso: era tutto concordato con la società, per recuperare energie.
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Marco Conterio L'Arsenal pronto a chiudere il grande colpo di mercato. Dopo Berta, Gunners sempre più Made in Italy con Maurizio Micheli: un addio che il Napoli non dovrà sottovalutare
Le più lette
1 L'Arsenal pronto a chiudere il grande colpo di mercato. Dopo Berta, Gunners sempre più Made in Italy con Maurizio Micheli: un addio che il Napoli non dovrà sottovalutare
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile