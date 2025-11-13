Gasperini e lo scudetto, Il Romanista recita in prima pagina: "Un bel sogno"

"Un bel sogno": questo è il titolo principale della prima pagina de Il Romanista. Un sogno che stanno vivendo in questi giorni giocatori, società e tifosi della Roma, arrivata alla sosta di novembre in vetta alla classifica a pari punti con l'Inter. Della prospettiva tricolore, altamente impensabile fino a qualche settimana fa, ha parlato il tecnico Gasperini (che di imprese se ne intende, avendo per esempio conquistato l'Europa League sulla panchina dell'Atalanta).

Di seguito le dichiarazioni del Gasp al Tg1: "Lo scudetto? Ognuno è libero di sognare, speriamo di avere un bel risveglio. Che bello cominciare la giornata e passare davanti al Colosseo. L'affetto dei tifosi? Non è una cosa che si conquista baciando la maglia...". Nel frattempo, dal ritiro della Nazionale parla Cristante: "Dobbiamo continuare su questa strada".