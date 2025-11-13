Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Gattuso al test per i playoff, Il Secolo XIX stamani: "Non penso alla Norvegia"

© foto di Federico Serra
Oggi alle 07:33Rassegna stampa
Paolo Lora Lamia

Nella prima pagina di oggi de Il Secolo XIX, per quanto riguarda il calcio, per una volta il focus non è sulle due squadre di Genova. Spazio invece alla Nazionale, impegnata questa sera in trasferta contro la Moldavia nella penultima gara per la fase a gironi delle qualificazioni ai Mondiali 2026. Il titolo, riportato in taglio basso, è il seguente: "Gattuso al test per i playoff: non penso alla Norvegia".

In caso di vittoria degli azzurri sui Moldavi e di contemporaneo mancato successo della Norvegia, in campo alle 18 contro l'Estonia, la compagine allenata da Gattuso arriverebbe allo scontro diretto con ancora delle possibilità di guadagnare l'accesso diretto alla rassegna iridata senza passare dalle mille incognite degli spareggi. La testa però, come ordina il ct, deve essere all'impegno di stasera.

Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio L'Arsenal pronto a chiudere il grande colpo di mercato. Dopo Berta, Gunners sempre più Made in Italy con Maurizio Micheli: un addio che il Napoli non dovrà sottovalutare
