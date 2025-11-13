Juve, prove tecniche in difesa. La Stampa sui bianconeri: "Spalletti scopre Kelly"

Il quotidiano La Stampa nella propria sezione sportiva dedica spazio anche alla Juventus, che oggi dopo i giorni di riposo concessi da Luciano Spalletti tornerà a lavorare allo Juventus Training Center. Il tecnico sarà chiamato al riscatto dopo il magro pareggio del derby contro il Torino ed già pronto a rifarsi nella prossima gara in programma il 22 novembre in casa della Fiorentina. Spalletti lavorerà con un gruppo privo dei vari giocatori impegnati con le Nazionali ma può già confortarsi grazie ad alcune buone notizie.

Una di queste riguarda le condizioni di Lloyd Kelly, che ha saltato le ultime tre gare per infortunio. Il difensore inglese però sembra aver recuperato e già oggi dovrebbe allenarsi in gruppo, puntando chiaramente alla gara contro i viola. Kelly quindi lavorerà per ottenere una maglia da titolare e concedere maggiori margini a Spalletti, che tuttavia già dalla gara del Franchi potrebbe contare su un altro rinforzo difensivo.

Procede spedito infatti il recupero di Juan Cabal, fermo dallo scorso 1° ottobre per un problema muscolare. Il colombiano punta alla convocazione a Firenze, un dato che potrebbe consentire a Spalletti di varare anche una difesa a quattro. I due rinforzi in difesa infatti aprono la strada al passaggio dal 3-4-2-1 ereditato da Tudor al 4-3-3, uno dei moduli più inclini all'idea di gioco di Spalletti e che potrebbe rivedersi presto anche in casa Juventus, grazie ai ritorni nel reparto arretrato.