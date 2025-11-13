Sfida Moldova. Il QS in prima pagina sull'Italia: "Gattuso sceglie Raspadori e Scamacca"

Il QS oggi in edicola in prima pagina si concentra sull'Italia, che questa sera alle 20:45 sarà ospite della Moldova nel settimo match del Girone I valido per le qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026. Una sfida decisiva per gli azzurri, che punteranno a un nuovo successo per restare sulla scia della Norvegia e tenere vivo il sogno primato. Il CT Gattuso manterrà ancora il 4-4-2 già visto nelle ultime sfide e secondo il quotidiano è pronto a lanciare la coppia Raspadori-Scamacca, chiamata a guidare l'attacco azzurro verso un nuovo trionfo.

In prima pagina c'è spazio anche per Salvatore Garritano, ex calciatore e allenatore scomparso ieri all'età di 69 anni. Una perdita che ha mandato il calcio italiano nel lutto e che lascia un vuoto importante nel mondo sportivo. Garritano passò alla storia anche come l'eroe dello Scudetto del 1976, vinto dal Torino proprio grazie a un suo gol siglato contro il Milan.

In primo piano però c'è anche il derby tra Inter e Milan, che dopo la sosta torneranno ad affrontarsi a San Siro in una sfida d'alta quota. Una sfida che vedrà anche il confronto tra Hakan Calhanoglu e Luka Modric, che torneranno ad affrontarsi: in passato tra i due non sono mancati i confronti tra cori ed esultanze, per una sfida che si riaccenderà anche sul prato di San Siro.