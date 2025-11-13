Primo allenamento per Palladino, L'Eco di Bergamo ricorda: "Con 11 giocatori"

Parte una nuova era in casa Atalanta, reduce da due sconfitte in campionato contro Udinese e Sassuolo intervallate dalla vittoria - bella ma isolata - in Champions sul campo del Marsiglia. Risultati che hanno portato all'esonero di Juric e alla chiamata di un nuovo allenatore, che ieri ha iniziato ufficialmente il suo mandato. Ne parla oggi in prima pagina L'Eco di Bergamo, con il titolo riportato di seguito: "Primo allenamento per Palladino con 11 giocatori".

Gruppo molto ridotto, quindi, quello che ha potuto ascoltare le prime direttive dell'ex mister di Monza e Fiorentina. Assenze inevitabili, tra impegni con le Nazionali e infortuni. Ancora i box, infatti, il lungodegente Bakker, mentre gli elementi della rosa atalantina che giocheranno in giro per il mondo in questi giorni con le loro varie rappresentative sono ben 14.