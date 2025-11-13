Gli azzurri tornano in campo. Il Corriere della Sera sulla Nazionale: "Italia, il treno del gol"
"Italia, il treno del gol". Titola così nella propria sezione sportiva il Corriere della Sera, che si concentra sull'Italia e sulla sfida in programma questa sera in casa della Moldavia. Gli azzurri andranno a caccia del quinto successo consecutivo nel Girone I di qualificazione al Mondiale, fondamentale per tenere vive le speranze legate al raggiungimento del primo posto, l'unico che consente l'accesso diretto alla Coppa del Mondo.
L'Italia non deve solo vincere ma anche segnare tanti gol, con l'obiettivo di incrementare la differenza reti in vista dell'ultima gara contro la Norvegia. Una distanza che al momento è di ben sedici reti tra le due Nazionali, che sembra non lasciare margini di manovra agli azzurri. L'Italia però dovrà spingere il più possibile contro la Moldavia, sperando in una larga vittoria che in linea teorica terrebbe aperta la questione fino allo scontro diretto contro i norvegesi del 16 novembre.
La questione diverrebbe molto più semplice in caso di vittoria sulla Moldavia e mancato successo della Norvegia. In questo caso gli azzurri arriverebbero alla sfida di San Siro a pari merito o con un solo punto di distacco dai norvegesi, con il sogno Mondiale che quindi rimarrebbe aperto almeno fino allo scontro diretto. Ovviamente in questo caso l'Italia dovrebbe battere la Norvegia, completando un sorpasso all'ultimo giro: tutto dipenderà dalla gara contro la Moldavia ma anche da ciò che farà la nazionale norvegese, che oggi alle 18 ospiterà l'Estonia a Oslo.
