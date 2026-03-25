Le principali aperture dei quotidiani italiani e stranieri di mercoledì 25 marzo 2026

Sui principali quotidiani sportivi italiani spicca la semifinale play-off Mondiale, che domani sera coinvolgerà l'Italia di Gennaro Gattuso. Gli azzurri infatti affronteranno l'Irlanda del Nord a Bergamo in quello che è il primo step per sperare ancora nella qualificazione alla Coppa del Mondo. Un'Italia che arriva da favorita ma che non dovrà assolutamente sottovalutare l'impegno contro i nordirlandesi: in caso di successo, gli azzurri accederanno alla finalissima contro una tra Galles e Bosnia-Erzegovina.

Non solo la Nazionale ma anche tanto mercato, a cominciare dalle milanesi. Il Milan infatti sta seguendo con attenzione Santiago Castro, centravanti del Bologna che piace molto alla dirigenza rossonera. Il primo obiettivo dichiarato dell'Inter invece è Manu Koné ma i nerazzurri dovranno mettere sul piatto 40 milioni per convincere la Roma. Sul fronte delle possibili uscite c'è da registrare un interesse di Aston Villa e Newcastle per Marcus Thuram.

La Juventus invece non molla la pista Kessie per il centrocampo e sugli esterni punta tutto su Celik e Spinazzola. Nel frattempo, i bianconeri fanno passi in avanti per il rinnovo di Dusan Vlahovic, ora più vicino. Il Napoli invece segue la pista Leon Goretzka, centrocampista che lascerà il Bayern Monaco ma su cui ci sono proprio Juve e Milan. Il Torino invece potrebbe dire addio a Nikola Vlasic, che piace parecchio al Borussia Dortmund.