Mondiale, ora la sfida all'Irlanda del Nord. Tuttosport in apertura: "Italia, vali dieci volte di più"

"Italia, vali dieci volte di più". Titola così in prima pagina il quotidiano Tuttosport, che si concentra sulla differenza di valore tra la rose della nazionale italiana e quella nordirlandese. Gli azzurri infatti domani a Bergamo sfideranno l'Irlanda del Nord nella semifinale play-off Mondiale, che metterà in palio un posto contro una tra Galles e Bosnia-Erzegovina. Un'Italia che vale 473 milioni e che avrà di fronte un'avversaria da 47 milioni di euro: numeri che, tuttavia, non dovranno far assolutamente sottovalutare l'impegno alla nazionale di Gattuso, che vuole evitare la terza eliminazione di fila dalla Coppa del Mondo.

JUVENTUS - In prima pagina anche la Juventus, che sta lavorando al rinnovo di Dusan Vlahovic. Gli agenti dell'attaccante infatti sono arrivati a Torino, dove lavoreranno per trovare un'intesa con il club su ingaggio e durata del contratto. Vlahovic è in scadenza al 30 giugno ma ha deciso di rimanere, con il suo entourage che sta cercando di arrivare ad un sì definitivo anche per quanto riguarda le commissioni.

TORINO - In primo piano pure il mercato del Torino, che potrebbe salutare presto Nikola Vlasic. Il centrocampista infatti è finito nel mirino del Borussia Dortmund, visto che il tecnico Kovac ha intenzione di puntare l'ex West Ham per sostituire Julian Brandt. Il patron granata Urbano Cairo fiuta una nuova plusvalenza ma si concentra anche sugli innesti, visto che il Toro segue Martin del Genoa: sul difensore, tuttavia, c'è anche la Roma.