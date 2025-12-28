Napoli a Cremona, operazione sorpasso. Il Mattino recita: "Chiudiamo col botto"
Solito e importante spazio riservato da Il Mattino oggi in prima pagina alle vicende del Napoli, nello specifico con il titolo riportato di seguito: "Chiudiamo col botto". Azzurri in campo a Cremona, nel pomeriggio alle ore 15.00, per finire in bellezza un magico 2025 che ha regalato uno scudetto e una Supercoppa Italiana.
La formazione di Antonio Conte è al momento quarta a -2 dall'Inter e ha visto ieri il sorpasso da parte della Juventus, che però ha 2 gare in più. Battendo i grigiorossi, andrebbe a +1 sui nerazzurri di Chivu mettendo loro pressione in vista del match contro l'Atalanta.
