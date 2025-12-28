Beffa finale a Udine, Corriere della Sera (ed. Roma): "Furia Lazio con arbitro e Var"
Un pareggio con tanto amaro in bocca e tante polemiche. La Lazio esce dal Bluenergy Stadium con un 1-1 arrivato a tempo scaduto con la rete di Davis che ha fatto protestare molto gli uomini di Maurizio Sarri. Questo il titolo dell'edizione romana del Corriere della Sera: "Beffa finale. Furia Lazio con arbitro e Var".
