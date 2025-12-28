Fiorentina sconfitta 1-0 a Parma, Corriere Fiorentino in prima pagina: "Sempre più ultimi"
Ancora un ko per la Fiorentina. La squadra di Paolo Vanoli esce sconfitta anche dal "Tardini" di Parma dopo un 1-0 firmato da Sorensen. I viola sono sempre più ultimi in classifica e contestati dal proprio pubblico. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna del Corriere Fiorentino: "Sempre più ultimi".
