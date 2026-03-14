Napoli, futuro con Conte. Il Mattino: "Prove di futuro"

Il Napoli guarda avanti e lo fa con Antonio Conte al centro del progetto. L’apertura è dedicata proprio al tecnico azzurro con il titolo "Conte, prove di futuro", segnale chiaro della volontà del club di proseguire nel percorso iniziato insieme all’allenatore. La società partenopea, infatti, ha già avviato la programmazione della prossima stagione con Conte e il direttore sportivo Giovanni Manna in cabina di regia.

La linea del club è quella della continuità. Aurelio De Laurentiis, che per anni aveva provato a portare Conte sulla panchina azzurra, non ha alcuna intenzione di interrompere il ciclo appena iniziato. Anche i segnali che arrivano dall’allenatore vanno nella stessa direzione, con l’obiettivo di consolidare il progetto tecnico e mantenere il Napoli stabilmente competitivo ai vertici del campionato.

A confermarlo è stato lo stesso Manna, che ha sottolineato il peso dell’allenatore all’interno della stagione azzurra: "È determinante, a volte è anche un’ancora di salvezza". Un riconoscimento importante per il tecnico, considerato centrale nel percorso della squadra e nella corsa agli obiettivi stagionali, a partire dalla qualificazione alla Champions League.

Parallelamente il club inizia a muoversi anche sul mercato. Tra i profili monitorati c’è il difensore del Lecce Tiago Gabriel, mentre dall’Argentina rimbalzano voci su contatti con il Boca Juniors per l’attaccante Oscar Exequiel Zeballos. Intanto si lavora anche sulle situazioni contrattuali interne, con il Napoli che punta a consolidare la rosa mantenendo alcuni dei protagonisti del progetto tecnico.