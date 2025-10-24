Napoli spinge il Napoli, Il Mattino titola: "Ora Conte vuole l'effetto Maradona"
Nella prima pagina di oggi, Il Mattino dedica il consueto e ampio spazio alle vicende del Napoli. In particolare, in taglio alto, riserva agli azzurri il titolo riportato qui di seguito: "Napoli spinge il Napoli: ora Conte vuole l'effetto Maradona".
Smaltita la delusione per il tremendo 6-2 rimediato in Champions League in trasferta contro il PSV, la squadra di Conte si rituffa in campionato. Subito un big match, tra le mura amiche contro la lanciatissima Inter targata Chivu. Lo stadio può fare la differenza, per dare una svolta alla stagione grazie ad un risultato positivo contro i nerazzurri (come nella passata stagione, con l'1-1 del girone di ritorno).
