La Fiorentina respira, La Nazione: "Ndour, Dzeko e Gud per il 3-0 al Rapid"

"La Fiorentina respira: Ndour, Dzeko e Gud per il 3-0 al Rapid": si parla anche di calcio oggi in prima pagina su La Nazione, con un focus sulle vicende dei viole raccontate tramite il titolo appena citato. Segnali di ripresa da parte della squadra toscana, a quota 6 punti dopo 2 partite nella League Phase di Conference.

Pioli a fine gara: "E' una vittoria che fa bene per la classifica del girone perché è chiaro che provare ad essere avanti nel girone garantirebbe un risparmio di energie più avanti. E poi perché una vittoria, per una squadra che non vince come noi, sicuramente aiuta, ma solo se siamo consapevoli del tipo di gara che abbiamo fatto. Avevo chiesto alla squadra attenzione e ferocia e questo dev'essere un punto di partenza in vista del campionato".