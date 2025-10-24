Roma, non basta Dybala. Leggo in prima pagina: "Seconda sconfitta in Europa"

In occasione della prima pagina odierna, l'edizione romana di Leggo dedica uno spazio anche alla tematica calcistica. Inevitabile parlare della Roma, che ieri è andata incontro ad un passo falso duro da digerire. Ecco il titolo sui giallorossi, presente in taglio alto: "Roma, non basta Dybala: seconda sconfitta in Europa". Ko per 2-1 contro il Viktoria Plzen (la rete di Dybala serve solo per le statistiche), che va ad aggiungersi a quello precedente con il Lille.

Gasperini a fine partita: "No, non ho visto una squadra moscia, la squadra ha lottato fino alla fine e ha cercato di fare gol e pareggiare, non credo sia questa la questione. Nella ripresa abbiamo tenuto, ma siamo stati mosci nelle conclusioni. C'è tanta gente che non segna da tanto tempo, bisogna farsi un po' di esami di coscienza e pensare a come mai. E' evidente che ci sono dei problemi, anche stasera se non segniamo su rigore non riusciamo a fare gol".