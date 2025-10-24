Atalanta, tanti tiri ma il gol non arriva. L'Eco di Bergamo: "Calendario in salita"
Si parla anche di calcio oggi in prima pagina su L'Eco di Bergamo e, come sempre, un focus viene dedicato alla squadra cittadina. Ecco il titolo dedicato oggi alla Dea, presente in taglio basso: "Atalanta, tanti tiri ma il gol non arriva. Calendario in salita".
Contro lo Slavia Praga in Champions, è arrivato il secondo 0-0 consecutivo dopo quello in campionato contro la Lazio: in entrambi i casi, creando molto più degli avversari e non concretizzando. Nelle prossime settimane, la formazione di Juric affronterà - tra le altre - Milan e Napoli in Serie A e il Marsiglia di De Zerbi in Champions: avversarie non da poco, per provare a dare una svolta.
