Tonfo europeo. Repubblica in prima pagina: "Roma ancora battuta in Europa League"

"Roma ancora battuta in Europa League". Titola così in prima pagina il quotidiano Repubblica, che si sofferma sulla seconda sconfitta consecutiva subita in Europa dai giallorossi. La formazione di Gasperini non è riuscita a cancellare il ko subito contro il Lille all'Olimpico, dove ha rimediato un nuovo ko cedendo anche con il Viktoria Plzen. Una sfida che sembrava alla portata dei capitolini e che invece si è trasformata in una serata tutt'altro che felice.

La Roma infatti è stata battuta per 1-2, pagando le reti di Adu e Souare, andati a segno nel primo tempo a distanza di due minuti. Una reazione c'è stata nella ripresa, dove il gol su rigore di Dybala ha soltanto illuso i giallorossi. La Roma quindi è rimasta a quota 3 in classifica, dove ora occupa la posizione numero ventitré che risulterebbe utile in chiave play-off.

Un obiettivo di certo non perseguito dalla Roma, che punta a passare il turno e a rientrare in corsa solo agli ottavi di finale dopo la conclusione della prima fase. L'ottavo posto dista solo tre lunghezze ma i capitolini potranno recuperare terreno il prossimo 6 novembre, data in cui faranno visita ai Rangers nel quarto turno. Nel frattempo però la Roma deve pensare anche alla gara contro il Sassuolo, prossimo avversario nella sfida di campionato prevista domenica pomeriggio al Mapei Stadium.