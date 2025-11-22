Oggi al Franchi arrivano i bianconeri. "La Juve a Firenze punta su Yildiz" è l'apertura del Corriere di Torino
"La Juve a Firenze punta su Yildiz" è il titolo che campeggia nel taglio alto della prima pagina a cura del Corriere di Torino. In conferenza stampa, infatti, presentando la partita Luciano Spalletti ha dichiarato di vedere nel giocatore turco la leadership giusta per i bianconeri. Contro la Fiorentina, quindi, Yldiz sarà il perno su cui costruire la squadra.
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, c’è anche l’idea Brozovic. Kessié un’altra opportunità. Hojbjerg o Hjulmand per l’estate. Occhi su Mendoza dell’Elche. La Roma forte su Zirkzee. Fiorentina, tutti i nomi per la difesa
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
