Nuovo stadio, Verona chiama il Governo. Corriere di Verona: "Costa 300 milioni"
"Nuovo stadio, Verona chiama il Governo. Costa 300 milioni" scrive quest'oggi il Corriere di Verona in prima pagina. Il sindaco Damiano Tommasi ha parlato per la prima volta di cifre. Uno stadio da 30 mila posti costa 300 milioni e serve l'aiuto del Governo.
I tempi di realizzazione combacerebbero perfettamente con quelli degli Europei di calcio del 2032. Giungerebbero dei cospicui finanziamenti da parte dello Stato, che solleverebbero l'Hellas e i partner dall'iniziale stanziamento.
Per inciso, il sindaco ha aggiunto che uno stadio "normale" (adatto solo alle partite di calcio) costerebbe tra i 4 e i 6 mila euro a posto, ma a Verona non servirebbe a molto, visto che c'è già il vecchio Bentegodi. La proposta presentata adesso dall'Hellas punta ad abbattere l'attuale impianto e a costruirne uno nuovo di zecca, sulla stessa area.
