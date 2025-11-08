Le sfide di Lazio e Roma, Corriere di Roma: "Gasp migliora la vecchia guardia. Sarri sprona Dia"

"Gasp migliora (pure) la vecchia guardia" scrive il Corriere di Roma in prima pagina. Cristante leader, Pellegrini ritrovato, Mancini costante. In tre fanno 944 presenze con la Roma. Eppure ci si può ancora sorprendere del rendimento di Cristante, di Mancini e del rinnovato Pellegrini, protagonisti della vittoria in Scozia ma in generale di tutta la prima parte di stagione giallorossa.

Cristante è il tramite in campo delle idee dell'allenatore, Mancini ha persino confessato di divertirsi nel tipo di calcio, Pellegrini ora è chiamato ad aggiungere la qualità venuta meno con l'infortunio di Dybala.

Qui Lazio - "Prima la difesa poi gli esterni. L'ultima sfida di Sarri è Dia". Sarri procede per fasi: ha sistemato la fase difensiva, poi ha ottenuto i gol di Zaccagni e Isaksen, ora per il salto definitivo servono le reti di Dia.