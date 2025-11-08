Il calcio veronese celebrato da L'Arena: "Caprile in Nazionale. Hellas in campo a Lecce"
TUTTO mercato WEB
L'edizione odierna de L'Arena celebra il calcio scaligero. Il veronese Elia Caprile, portiere del Cagliari, è stato convocato da Gennaro Gattuso in Nazionale per i prossimi impegni. E proprio all'estremo difensore rossoblù è dedicato il titolo in taglio alto di prima pagina: "Caprile chiamato in Nazionale. Hellas in campo: trasferta a Lecce".
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, si ripensa a Frattesi. David a gennaio può partire: Chelsea e Tottenham alla finestra. Milan, occhio anche a Fullkrug e Sorloth. Napoli, torna l’ipotesi Miretti. E per l’attacco c’è l’idea Alisson Santos
Le più lette
Ora in radio
11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Pronostico Juventus-Torino, la storia è dalla parte dei bianconeri: 30 anni senza vittorie granata in trasferta
Calcio femminile