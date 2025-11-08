Con un punto l’Europa si complica, La Repubblica (ed. Bologna): "Ma nulla è perduto"
Dopo il pareggio deludente in Europa League, il Bologna è pronto a tornare in campo in campionato. La squadra di Vincenzo Italiano affronterà il Napoli capolista e campione d'Italia per provare ad arrivare alla pausa con il giusto slancio mentre il percorso europeo è decisamente complicato. Questo il titolo dell'edizione bolognese de La Repubblica: "Con un solo punto l’Europa si complica. Ma nulla è perduto".
