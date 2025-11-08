Il giorno di Vanoli, un martello in viola. Corriere Fiorentino: "Sarà una sfida"

"Il giorno di Vanoli, un martello in viola. Sarà una sfida" scrive quest'oggi il Corriere Fiorentino in prima pagina soffermandosi sull'avvento del nuovo tecnico in casa Fiorentina, ovvero Paolo Vanoli, che ha preso il posto dell'esonerato Stefano Pioli.

"Sarà una battaglia". Il 'martello' ha iniziato a battere sull'incudine alle 16 di ieri pomeriggio. È stato allora che Paolo Vanoli ha dato il via alla missione forse più complicata della sua carriera da allenatore: salvare la Fiorentina. "Sarà una sfida", dice lui, che domenica debutterà a Marassi contro il Genoa di De Rossi in una prova salvezza da brividi.