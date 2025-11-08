Pisa, il tabù vittoria in Serie A è sfatato. Il Tirreno in apertura: "Tre punti d'oro"
"Tre punti d'oro" scrive Il Tirreno in apertura quest'oggi soffermandosi sulla prima vittoria in Serie A dei toscani dopo 34 anni di attesa. Il tabù per il Pisa di Gilardino è sfatato. E lo fa nella prima sfida di campionato tra le due squadre neopromosse nella massima categoria.
Gilardino ha presentato una formazione molto offensiva, con Cuadrado sulla sinistra, Vural in mezzo al campo e Moreo a supporto di Nzola, andando a caccia della vittoria dopo il pareggio con il Torino. La svolta è arrivata nella ripresa, quando a decidere la partita è un gol di Touré. L'esultanza dell'Arena diventa incontenibile.
