Pareggio 2-2 a Firenze, La Repubblica (ed. Torino): "Il Toro s'illude, s'inguaia e risorge"
Un gol di Maripan nel recupero permette al Torino di agguantare la Fiorentina. Pareggio esterno per gli uomini di Marco Baroni che conquistano un punto importante per la classifica al "Franchi". Questo il titolo in taglio basso di prima pagina dell'edizione torinese de La Repubblica: "Il Toro s'illude, s'inguaia e risorge. Pari a Firenze".
Editoriale di Luca Calamai Furia De Rossi, ancora il Var sotto accusa. La firma di Yildiz “lega” Spalletti alla Juve. Ora servirebbe il contratto di Vlahovic. Totti due anni a scuola da Ranieri
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
La Juventus blinda Yildiz, Comolli parla in italiano e Spalletti: "Rinnovo? Se me lo merito come Kenan"
