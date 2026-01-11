L’Atalanta fa tre vittorie di fila, segnano CDK e Pasalic. Il Corriere di Bergamo: “Può sognare”

Nessuno come Raffaele Palladino. Il tecnico dell’Atalanta mette a segno la terza vittoria consecutiva, la quinta nelle ultime sei partite, e diventa l’allenatore con più punti raccolti nelle prime 9 partite nella storia della Dea: ben 18.

Nel match vinto per 2-0 contro il Torino, i nerazzurri sono autori di un primo tempo pressoché perfetto, che si sblocca già dopo 12 minuti grazie al ritorno al gol dopo 118 giorni di Charlese De ketelaere, bravo a svettare di testa sul primo palo in occasione di un corner battuto da Bernasconi e a battere Paleari. Nella ripresa il ritmo cala e ci pensa Carnesecchi a chiudere un paio di volte la saracinesca. Sul finale, poi, arriva il raddoppio di Mario Pasalic, che dopo il gol si lascia andare ad un pianto liberatorio dopo la scomparsa del padre dello scorso 17 dicembre.

Non nasconde la propria gioia Palladino al termine del match: “Una bella vittoria con la mentalità giusta e siamo molto soddisfatti di ciò. Sapevamo della forza del Torino, ma certe partite è chiaro che devono essere chiuse quando hai l'occasione di farlo: serve essere più cinici. Ho visto una squadra che si diverte e consapevole dei propri mezzi, abbiamo ridotto il distacco dalle altre. Dobbiamo continuare così".