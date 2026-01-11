Gasp batte il Sassuolo e attende rinforzi. Il Corriere di Roma: “È il giorno di Raspadori”
Alla Roma bastano pochi istanti per avere la meglio sul Sassuolo e conquistare la seconda vittoria di fila. All’Olimpico finisce 2-0 per i giallorossi, con le reti che arrivano tutte nella seconda frazione di gioco grazie a Manu Koné e Mati Soulé, decisivi nel chiudere la pratica.
Un successo pesante per la squadra guidata da Gian Piero Gasperini, che con questi tre punti supera Como e Bologna in classifica e sale provvisoriamente al terzo posto, mettendosi alle spalle il Napoli, atteso questa sera dal big match contro l’Inter.
Nel prepartita non sono mancate anche indicazioni sul fronte mercato. Il direttore sportivo Massara ha fatto il punto soprattutto sulla situazione legata a Raspadori: “Una trattativa che esiste, penso che sia in via di definizione in un senso o nell’altro in tempi piuttosto rapidi. Domani (oggi, ndr) può essere il giorno giusto”. Più complesso, invece, il discorso relativo a Zirkzee: l’operazione è attualmente in stand-by, anche a causa dell’esonero di Amorim da parte del Manchester United.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.