"Hellas, la Lazio esame per la salvezza": L'Arena in prima pagina sulla sfida del Bentegodi
TUTTO mercato WEB
"Hellas, c'è la Lazio, ma senza Zaccagni. Duello al Bentegodi, esame per la salvezza": così il quotidiano L'Arena in edicola oggi, domenica 11 gennaio 2026, presenta la sfida in programma a Verona alle 18.
L'Hellas di Paolo Zanetti se la vedrà con la Lazio, dopo il sorprendente pareggio ottenuto allo stadio Maradona, contro il Napoli. I gialloblu sembrano essere la squadra più indecifrabile del campionato, visto che non sono nuovi a grandi prestazioni anche in gare che, sulla carta, sembravano proibitive.
Oggi contro i biancocelesti ne servirà un'altra a Giovane - che dovrebbe tornare titolare - e compagni. Perché la classifica dice che il Verona è ancora ultimo, in accoppiata con Pisa e Fiorentina, a 13 punti.
Altre notizie Rassegna stampa
"L'Udinese butta 2 punti dalla torre. Esce Zaniolo, si spegne la luce": il Messaggero Veneto in prima pagina
Editoriale di Luca Calamai Con Zirkzee e Raspadori è una Roma da Champions. Dybala serve ancora? Con Fabregas il Como può diventare la Samp di Mantovani. Palladino non sbaglia un colpo. Chivu può affondare Conte
Le più lette
2 Fiorentina-Milan, le probabili formazioni: quanti cambi per Allegri, Solomon verso l'esordio dal 1'
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile