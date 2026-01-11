Beffa Italiano a Como. Il Corriere di Bologna: “Rossoblù in 10 cedono nel finale”

È stato un pareggio beffa quello raccolto dal Bologna sul campo del Como, nel match andato in scena ieri pomeriggio al Sinigaglia. Succede tutto nel secondo tempo con Cambiaghi che la sblocca ad inizio ripresa e Baturina che torna la rete del pareggio in pieno recupero.

A far parlare di sé però è stato soprattutto l’arbitraggio di Abisso, in particolare modo per il rosso diretto rifilato intorno all’ora di gioco a Cambiaghi per gomitata rifilata al volto di Van Der Brempt.

Pobega non ha nascosto il proprio disappunto in conferenza stampa per il modo in cui il terzino del Como abbia provocato il compagno: “Ma più che sul gesto, avrò una visione sbagliata e mi sembra un po' un regolamento e un modo di punire e avvantaggiare chi fa le furbizie. Se tu istighi, c'è una reazione. La reazione è da punire. Dopo non sta a me far le regole. È un concetto per cercare di farla furba. Magari provi a prendere un rigore, lo fischi e vai a rivedere e non è fallo: lì è stata malizia o un tentativo per disincentivare l'arbitro? Sembra quasi punire il difensore che fa fallo, ma dall'altra parte non vedo equo trattamento per chi istiga. Poi non bisogna fare i santarelli, normale giocarci su. Devi trarre ogni beneficio. Sembra un sistema in cui vai a premiare la malizia anti-sportiva".